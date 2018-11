PALERMO – Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di Palermo ha chiesto l’intervento dell’Esercito per il ripristino della viabilità delle arterie stradali che permettono di raggiungere i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Corleone e Vicari.Una squadra di ripristino viabilità del 4° reggimento genio di Palermo, assetto specialistico dedicato alle pubbliche calamità della brigata Aosta, è prontamente intervenuta con un veicolo multiruolo VM 90, un escavatore, una pala gommata e due mezzi a cassone ribaltabile per il carico e smistamento di materiale inerte.

Inoltre, tre nuclei da ricognizione del genio stanno tuttora percorrendo, in prossimità delle zone colpite dalla perturbazione meteorologica, le principali strade statali e provinciali per appurare la presenza di interruzioni causate da cedimenti del letto stradale o da frane.L’Esercito con i suoi uomini e le sue donne è sempre al fianco della popolazione e in concorso con le altre istituzioni e corpi dello Stato per lavorare insieme e sempre di più.