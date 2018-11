PALERMO – “Non è più accettabile ascoltare i rappresentanti delle forze di governo ripetere ‘eh… ma noi non abbiamo una maggioranza’. Il governo ci dica se è in grado di andare avanti, oppure tragga le conseguenze. Ma il centrodestra non può tenere in ostaggio il Parlamento regionale per un intero pomeriggio su un disegno di legge per l’adozione delle aiuole, che di certo non è una priorità, se poi non ha neppure i numeri per approvarlo”. Lo ha detto Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all’Ars, intervenendo in aula nel corso della seduta di mercoledì 14 novembre.