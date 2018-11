CALTANISSETTA, 4 NOVEMBRE – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il fornitore Siciliacque ha informato che il potabilizzatore del Fanaco è nuovamente fermo. Alla luce di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SPA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto che pertanto il programma di distribuzione reso noto ieri sera di ripresa della distribuzione nei comuni serviti dal potabilizzatore del Fanaco non potrà essere rispettato nei termini indicati in precedenza. Il Gestore sta elaborando una nuova programmazione che verrà resa nota non appena definita in dettaglio.