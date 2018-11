MUSSOMELI – Già ci si organizza per la “Sagra della Guastedda” e la Pro Loco è già in azione. Ed è la 4^ edizione della “Sagra della Guastedda” che, in occasione della tradizionale festa dell’Immacolata, non solo animerà la circostanza, ma soprattutto valorizzerà la tradizione che ha origini remote. Promotori sono l’amministrazione comunale e la Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione “Amici di San Francesco”. Una sagra che, evidentemente, aprirà le feste natalizie del 2018. Sono previsti mercatini di Natale. Sono due le giornate il 7 e l’8 dicembre. Questo il programma: il 7 dicembre venerdì , alle ore 18,30, l’apertura ed inaugurazione stand espositivi, animazione del gruppo Folk, degustazione guastedde, vin brulè, thè caldo. Sabato, 8 dicembre, nella mattinata, dalle 10 alle 13, apertura stand espositivi , degustazione guastedde e thè caldo, animazione del gruppo folk; alle ore 18,30 Apertura stand espositivi, degustazione guastedde, vin brulè e thè caldo, animazione a cura del gruppo Folk.