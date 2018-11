MUSSOMELI – Fra le mura amiche della Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe”, nella sala conferenze “Pierino Imperia” di Mussomeli, si è tenuta la presentazione dell’ultima fatica di don Salvatore Callari col libro “Lo scandalo dei Santi” che ha tenuto assai attento, il numeroso uditorio in sala. Presente l’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Seby Lo Conte che ha portato i saluti del sindaco Catania, impegnato fuori sede, la presidente della Pro Loco Zina Falzone, Padre Sebastiano Lo Conte ed alcune religiose come anche tanti amici ed estimatori dell’autore. Con l’intervento iniziale del Vice Presidente dell’Istituto di Credito, Bruno Imperia, in sostituzione del presidente Michele Mingoia, impegnato fuori sede per impegni istituzionali, è stato dato il saluto di benvenuto all’autore del libro Padre Callari e ai presenti, con l’introduzione della serata da parte del prof. Salvatore Vaccaro. L’ing. Giuseppe Canalella, componente della Pro Loco, ha presentato una dettagliata e sapiente relazione del libro, seguita, successivamente da brani e intermezzi musicali e dalla lettura di testi del libro in questione con Maria Genuardi, Mario Barba, Liliana Piazza e Salvatore Vaccaro. Letture, il cui ascolto è risultato gradevole ed edificante. Il commento alle immagini è stato affidato alla chiara esposizione dell’architetto Giuseppe Spera. Da sottolineare che è apparso assai compiaciuto dell’andamento della serata, don Salvatore Callari che ha ricevuto gli apprezzamenti per il nuovo libro che, in effetti, merita di essere letto. E’ di facile lettura , brioso, e talvolta ironico utile alla conoscenza biblica, e agiografica. Insomma, è stata una presentazione di libro con tanti spunti di spiritualità.(FOTO DI PEPPE PICCICA)