MUSSOMELI – Consiglio comunale, in seduta pubblica urgente, poco dopo le 17,30 del 29 novembre 2018 che ha registrato la presenza di 13 consiglieri su 20 e con all’ordine del giorno: Variazioni di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio 2017-2019 . annualità 2018. Ha presieduto la riunione del consiglio comunale la vice presidente Jessica Valenza, in sostituzione del presidente Valenza assente. Con la preliminare scelta degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Martorana, Modica e Mistretta, e dopo l’illustrazione del documento relativo all’ordine del giorno da parte del sindaco Catania e dopo i successivi interventi di alcuni consiglieri presenti, il consiglio comunale lo ha approvato con 12 voti favorevoli e con una sola astensione. (IL VIDEO)