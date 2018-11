MUSSOMELI – Con Prot. 21672 del12/11/2018 il presidente del Consiglio comunale Gero Valenza ha convocato il consiglio comunale in seduta pubblica urgente per martedì 13 Novembre 2018 alle ore 17,30 presso i locali del Palazzo Municipale, Aula consiliare Francesca Soirce”, per trattare i seguenti argomenti:

1- Scelta scrutatori;

2- Esame estremi necessità ed urgenza

3- Problematiche legate al disastroso stato in cui versa la viabilità dell’intera zona del Vallone;