MUSSOMELI – (Dal Comune) – L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di novembre alle ore 13:30, nella sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta municipale nelle persone dei signori Catania Giuseppe Sebastiano sindaco, Territo Giuseppina,assessore, Lo Conte Sebastiano Domenico, assessore. Assume la presidenza il sindaco Giuseppe Catania, con la partecipazione del Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA MANISCALCO.Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta edinvita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione. Premesso che a seguito di proposta 204 del 08/11/2018, con Deliberazione della Giunta Comunale del 19/11/2018 si è provveduto a – Individuare le opere di seguito descritte: Lavori di pavimentazione – della Via Gaggini; – Lavori di ripristino della pavimentazione del Piazzale Santa Maria e di altre strade; – Nominare l’Ing. Carmelo Alba, responsabile dell’Area Tecnica di questo Comune, Progettista, RUP e REO per i seguenti cantieri – Lavori di pavimentazione della Via Gaggini; – Lavori di ripristino della pavimentazione del Piazzale Santa Maria e di altre strade. Visto il progetto redatto dall’Ing. Carmelo ALBA relativo ai lavori di cui in oggetto dell’importo complessivo di €. 58.971,42; Che il progetto è munito del parere favorevole in linea tecnica espresso dal responsabile unico del procedimento in data 19/11/2018; Che il progetto è stato validato in data 19/11/2018; Che l’opera progettata non è inclusa nel programma triennale delle opere pubbliche in quanto trattasi di cantiere di lavoro per disoccupati; Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto suddetto dell’importo complessivo di Euro € 58.971,42; Preso atto che il progetto di cui in oggetto non è stato chiesto altro finanziamento : Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge n. 44/91, così come modificata dalla L.R. n. 23 del 5/7/97 e dalla L.R. n. 30 del 23/12/2000; Vista la L.R. n° 7/2002 modificata e integrata alla L.R. n°7/2003; Visto il nuovo statuto comunale; Visto L’ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia PROPONE 1)-Di approvare il progetto per i LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE SANTA MARIA E DI ALTRE STRADE mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro per le finalità di cui all’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n° 6, dell’importo complessivo di € 58.971,42 al fine di partecipare all’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 2)-Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. LA GIUNTA MUNICIPALE VISTA la proposta di deliberazione come riportata nella prima parte del presente verbale; VISTO il progetto, VISTO il quadro economico progettuale; VISTO ilcalcolo analitico fabbisogno manodopera; VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie”; VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell’area tecnica Ing. C. Alba; TUTTO ciò premesso e considerato; CON votazione palese ed unanime; D E L I B E R A -di approvare e fare propria la proposta di deliberazione di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 1)-Di approvare il progetto per i LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL PIAZZALE SANTA MARIA E DI ALTRE STRADE mediante l’istituzione di un cantiere di lavoro per le finalità di cui all’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n° 6, dell’importo complessivo di € 58.971,42 al fine di partecipare all’avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 2)-Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa”.