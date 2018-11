PALERMO – Un morto a seguito di un incendio in un appartamento di via Giusti, a Palermo. Deceduto nella notte il proprietario 69enne dell’abitazione posta al sesto e ultimo piano dell’immobile sito al civico 42. Il rogo si sarebbe propagato da un grosso cumulo di rifiuti, carta e legno all’interno dell’abitazione. Per il pensionato nessuno scampo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno fatto sgomberare gli inquilini poi fatti rientrare. (Foto di repertorio)