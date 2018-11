ENNA – Sete, o considerato il caso, fame di lavoro. Mille in corsa per pochissime caselle disponibili, appena trenta. E’ arrivato oggi a Enna il McItalia Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale che viene organizzato per le nuove aperture McDonald’s in tutta Italia. Alle 10, in Piazza Vittorio Emanuele, hanno preso il via i colloqui individuali per le persone che lavoreranno nel nuovo ristorante.

Sono oltre mille i curriculum vitae ricevuti per i 30 nuovi posti di lavoro previsti per il ristorante che aprira’ a Enna. I principali requisiti richiesti ai candidati sono la predisposizione al lavoro in team e al contatto con il cliente. Ai colloqui individuali di oggi sono stati convocati i candidati che hanno gia’ superato le prime due fasi di selezione online inserendo il proprio curriculum e rispondendo alle domande di un test sul sito mcdonalds.it.