CATANIA- Trasportava oltre 123 chilogrammi di marijuana a bordo di un furgone. Con questa accusa e’ stato arrestato dalla Squadra mobile di Catania Sebastiano Bonafede, di 53 anni. La droga era contenuta in 12 sacchi di cellophane. L’automezzo e’ stato fermato per un controllo da agenti della Mobile e del commissariato di Adrano. Bonafede, con precedenti specifici in reati in materia di sostanze stupefacenti, e’ stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.