CALTANISSETTA – Luisa Di Pietra, studentessa della classe 1° D della Scuola Media “Cordova”, seguita dai docenti Salvino Panettiere e Katia Rifici, Emanuela Fagone studentessa della classe 1° C della scuola media “Leone”, seguita dalla prof.ssa Angela Scalzo, Lisa Argentati studentessa della classe 2° D della scuola media “Verga”, seguita dalla prof.ssa Rosa Galiano hanno mosso i primi passi per diventare artisti riconosciuti a livello internazionale, qualificandosi come vincitrici a livello locale, nell’ambito del concorso sponsorizzato dal Lions Club di Caltanissetta. I Poster di Luisa, Emanuela, Lisa, sono alcuni delle oltre 600.000 opere, provenienti da tutto il mondo, nell’ambito della 31° edizione del concorso annuale “Un Poster per la pace”. Lions Clubs International sponsorizza tale concorso per sensibilizzare i giovani di tutto il mondo sull’importanza della pace sulla terra. I poster sono stati scelti da una giuria istituita in ogni scuola per l’originalità, il valore artistico e l’attinenza al tema del concorso “La solidarietà è importante”.

La Presidente del Lions Club di Caltanissetta Alessandra Maria Di Bartolo ha dichiarato di essere particolarmente colpita dalla creatività e dalla capacità espressiva delle studentesse delle tre scuole. “E’ evidente come questi giovani custodiscano dentro di sé grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono lieta di avere offerto loro l’opportunità di condividere questa visione di pace con gli altri”. I poster, come ci comunica il Referente del Concorso profesor Salvatore Vizzini, proseguiranno nella selezione a livello distrettuale e multidistrettuale per accedere, eventualmente, alla selezione finale, durante la quale si sceglierà il primo classificato a livello internazionale. Saranno nominati un Vincitore Primo Classificato e 23 vincitori di premi di merito. Il primo premio include una somma di $ 5.000 e un viaggio a New York , per il vincitore e due familiari, per la cerimonia di premiazione. I 23 vincitori dei premi di merito riceveranno un premio in denaro di $ 500 ciascuno. A livello locale nel mese di aprile 2019 sarà organizzata una mostra degli oltre 300 disegni di tutti gli alunni delle tre scuole che hanno partecipato al concorso.