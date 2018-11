CALTANISSETTA – Nei locali dell’I.C. M. L. King, diretto dalla Dirigente Scolastica Rosa Cartella, lunedì 19 Novembre presso la sede centrale plesso M. Abbate in via Leone XIII e la sede distaccata plesso Santa Flavia si terrà un seminario relativo al progetto -Scuola e Farmacia- che vede protagonisti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, avvalendosi della collaborazione del Farmacista Salvatore Messana. La Dirigente Cartella sostiene la valenza didattico-educativa del progetto in quanto la promozione della salute nel contesto scolastico rappresenta l’attività intrapresa per migliorare e proteggere la salute di tutti i soggetti della comunità scolastica. La Dirigente Scolastica ritiene fondamentale che i ragazzi acquisiscano stili di vita corretti già a scuola in quanto la scuola, luogo di apprendimento e di sviluppo di competenze e al contempo contesto sociale in cui agiscono molteplici determinanti di salute, è uno degli ambienti strategici per promuovere il benessere individuale e collettivo. L’I.C. M. L. King interpreta in modo completo la mission formativa sulla “scuola che promuove la salute” che caratterizza il curricolo verticale dell’istituto. Il seminario -Scuola e Farmacia- prevede il saluto e l’apertura del lavori da parte della Dirigente Scolastica Cartella a cui seguirà l’intervento interattivo di Messana che tratterà la prevenzione primaria, uso e abuso di farmaci e celiachia, rispondendo anche alle domande che gli studenti rivolgeranno. La collaborazione di Messana si innesca nel circuito della promozione della salute inteso come processo democratico, onnicomprensivo, orientato all’azione e basato su una rete di alleanze che riconosce il valore e il patrimonio culturale, storico e scientifico delle farmacie mettendolo a disposizione della scuola. Referente del progetto è la docente Maria Grazia Giammorcaro.