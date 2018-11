CALTANISSETTA – Un’interessante esperienza quella a cui hanno partecipato domenica novembre le classi IV e V del Liceo Linguistico “R. Settimo”: la presentazione di un libro di Jules Verne, “Monsieur Ré-dièze et Mademoiselle Mi-bémol”, un classico della letteratura per ragazzi, tradotto dalla professoressa Daniela Giusto con una lingua dal piglio contemporaneo e accompagnato da un eserciziario a cura della professoressa Federica Di Marco. L’incontro che ha visto interagire i ragazzi con le due docenti, è stato assai dinamico, in quanto gli studenti si sono messi in gioco con attività legate al testo, si sono appassionati e divertiti attraverso una riflessione sulla lingua lieve e al tempo stesso coinvolgente. I lavori, avviati dalla Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone, coordinati dalle docenti di francese dell’istituto e dalla docente referente professoressa Anita Cirneco, hanno visto la partecipazione della professoressa Clelia Morreale, presidente dell‘Alliance Française di Caltanissetta.