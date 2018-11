Grazie alla sinergia con l’Istituto Confucio di Enna, 14 studenti della quarta I ed L dell’indirizzo Internazionale Anglo-Cinese dell’Istituto d’Istruzione Superiore “A.Volta” di Caltanissetta giorno 1 dicembre partiranno alla volta della Cina dove soggiorneranno per un mese grazie a borse di studio concesse dal suddetto Istituto Confucio.

Gli studenti avranno la possibilità di potenziare lo studio della lingua cinese alla Dalian University of Foreign Languages, università molto rinomata, con esperienza decennale nell’insegnamento della lingua cinese agli stranieri, con cui l’Istituto Confucio di Enna ha rapporti di collaborazione.

In Cina, i ragazzi avranno l’occasione di studiare e potenziare la lingua cinese e di scoprire con i propri occhi il fascino della Terra di Mezzo, dopo averla sognata per 4 anni soltanto attraverso i libri e i racconti del professore di lingua cinese Turturici. Esperienza che ancora una volta dimostra che l’impegno profuso viene ripagato; i ragazzi, infatti, hanno ottenuto le borse di studio grazie al conseguimento dell’esame di lingua cinese HSK, esame che gli studenti del Volta sostengono 3 volte l’anno (marzo, luglio, dicembre).