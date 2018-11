CALTANISSETTA – Come consuetudine nel mese di novembre, si festeggia l’inizio dell’anno agrario. Per tale occasione martedì 13 novembre, gli alunni della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, guidati dagli insegnanti e dalle Referenti del Progetto,ins. Virginia Augello e Valentina Panzica, hanno preparato canti, poesie, filastrocche e balli, con cui si esibiranno nella Sala Teatro del Plesso G. Rodari a partire dalle ore 10:30. L’evento, a cui partecipano anche le classi quinte del plesso Don Milani, prevede la conoscenza dei prodotti autunnali e la degustazione degli stessi, con cui riviviamo la cultura rurale e i sapori della tradizione. Grazie alla collaborazione dei genitori degli alunni verranno infatti preparati dei tavoli con i prodotti tipici del nostro territorio.

Il Progetto, ORTO IN CONDOTTA, particolarmente sostenuto dalla dirigente dell’Istituto, professoressa Luigia Perricone, è incardinato nel PTOF e nasce dall’esigenza di insegnare ai bambini l’educazione alimentare e l’educazione ambientale, in una società in cui tutto è destinato ad essere consumato velocemente ed altrettanto velocemente eliminato. L’ obiettivo principale del Progetto è quello di avvicinare i piccoli ortolani alla terra, facendo loro coltivare ortaggi e frutti. Ci si propone di educarli alla stagionalità, alla varietà, ai metodi di coltura biologica e biodinamici, al rispetto della natura e di tutte le creature viventi, attraverso “laboratori a cielo aperto”, coadiuvati dallo zio ortolano Peppe Gangi.

Partner da sempre al fianco del nostro orto, Slow Food, che dà il sigillo di qualità alle nostre colture orticole. Quest’anno Slow Food propone, nel giorno della Festa Nazionale di Orto in Condotta, il tema dello zucchero. Gli alunni e le alunne delle classi terze, quarte e quinte si cimenteranno nel gioco dell’oca e risponderanno a domande a scelta multipla sullo zucchero. Alla festa saranno presenti le autorità locali, i rappresentanti dell’ASP e il Comune, rappresentato dall’arch. Pasquale Tornatore, Assessore con delega alla scuola, che ha contribuito all’iniziativa e da tempo sostiene il progetto Orto in condotta.