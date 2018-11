CALTANISSETTA – Nei giorni che hanno preceduto il ponte festivo di “Tutti i Santi”, l’associazione “Riti e Passione – Giovani per la Settimana Santa” si è riunita in assemblea straordinaria per rinnovare il consiglio direttivo in scadenza per i tre anni statutari.

Dopo aver accertato il numero legale dei presenti, il presidente Michele Bellomo ha aperto l’assemblea riassumendo i tre anni di attività svolti dall’associazione, dal 2015 (anno della nascita) ad oggi. Soffermandoti su ogni singola attività svolta, dalle dirette streaming alle due edizioni di SETTIMANA SANTA IN VETRINA, incontri studio fatti tra istituti scolastici e associazioni di volontariato, la creazione del video promo della Settimana Santa annuale, che si svolge dal 2015, la gestione capillare della pagina ufficiale facebook “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)” e la fattiva e concreta collaborazione in tutto e per tutto con tutte le associazioni protagoniste della Settimana Santa Nissena.

In assemblea sono intervenuti alcuni associati che hanno voluto costatare la netta crescita dell’associazione e la grande, anche se difficile, capacità di aggregare i giovani alle tradizioni e all’identità nissena. Dopo aver relazionato il tutto si è passato al rinnovo del consiglio direttivo. L’intera assemblea ad unanimità e per acclamazione ha voluto riconfermare il direttivo precedente, cosi composto:

Presidente – Michele Calogero Bellomo, VicePresidente – Vincenzo Acquaviva, Segretario – Giuseppe Antonio Fiocco, Consiglieri – Mauro Di Maria e Federica Lombardo.

In riferimento al rinnovo e riconferma del consiglio direttivo, i presenti all’assemblea hanno voluto applicare una novità, aggiungendo altri due consiglieri, a ricoprire le neo cariche in consiglio saranno Antonio Villanucci ed Alessandro Costa, da poco diciottenni , ma che sono vicini e parte attiva dell’associazione già dal 2015.

L’associazione tutta ha voluto fare questo passo, per continuare a ribadire l’importanza dei giovani in ciò che è la Settimana Santa, per continuare a rafforzare il fatto che RITI e PASSIONE è un’associazione giovanile ed è giusto iniziare a fare i primi ricambi generazionali proprio all’interno degli organi gestionali di un associazione, per dare ai più piccoli una propria preparazione e autonomia gestionale di ciò gli appartiene.

Concluso il rinnovo, il “nuovo” direttivo ha iniziato a stilare le linee guida per le attività dell’anno 2019 creando dei primi gruppi di progetto e inoltre spera al più presto che possa avvenire la firma del Protocollo di Intesa tra il Comune di Caltanissetta e l’Ass. “Riti e Passione” insieme allo staff Gestionale della Pagina Facebook “Riti Settimana Santa Caltanissetta (Sicily)” richiesto ufficialmente a maggio del 2018.