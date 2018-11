Ci sarà anche il talentuoso nisseno Enrico Di Gesù, classe 2002, in forza al Milan al consueto appuntamento con il torneo dei gironi per la Nazionale Under 17, che un mese fa ha chiuso a punteggio pieno il girone della prima fase delle qualificazioni europee grazie ai successi con Andorra (7-0), Armenia (3-0) e con i padroni di casa della Croazia (3-0).

Sono 55 (54 classe 2002 e un classe 2003, il difensore della Juventus Gabriele Mulazzi) i calciatori convocati per la 7ª edizione del Torneo, che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 novembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

La prima sfida in famiglia è in programma venerdì 23 novembre alle ore 15 e vedrà opposte la Selezione A (nella quale giocherà il promettente calciatore di Caltanissetta), allenata da Emanuele Filippini e la Selezione B, guidata da Mirco Gasparetto. La perdente del primo incontro affronterà sabato 24 novembre alle ore 15 la Nazionale Under 17 di Carmine Nunziata, che domenica 25 alle 10.30 sarà impegnata nell’ultimo match del triangolare con la vincente della prima gara tra le Selezioni A e B.

Per Enrico Di Gesù la prima maglia azzurra era arrivata, grazie all’under 16, con la convocazione del 22 aprile a Brescia per una doppia amichevole contro la Francia