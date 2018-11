Si svolgeranno lunedì mattina a Mussomeli due incontri formativi organizzati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta, in collaborazione con gli istituti ITCG “G.B. Hodierna” e IIS “Virgilio”.

Una sinergia che muove da diverse direttrici ma conduce verso lo stesso obiettivo finale: creare dei percorsi di orientamento e “placement” agli studenti prossimi all’ingresso al mondo del lavoro supportandoli nel traghettamento dalle aule al luogo di lavoro.

Gli appuntamenti sono mirati a promuovere, con le aziende del territorio, il bando per accedere ai percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro.

Saranno presenti i referenti dell’Ufficio Scolastico provinciale di Caltanissetta ed Enna e dell’ANPAL Servizi s.p.a.

La Camera di Commercio, ponendosi come tramite tra le imprese e le scuole, ogni giorno si impegna a veicolare i benefici che possono derivare alle aziende. “Cerchiamo di supportare le imprese in ogni loro esigenza partendo dalla fase dell’informazione fino a quella della realizzazione del progetto”. Uscire dai propri uffici di Corso Vittorio Emanuele per recarsi nelle aziende e nelle istituzioni scolastiche, per i funzionari camerali, non è altro che la risposta alle esigenze degli imprenditori. “Faremo capire loro che gli studenti, in questo nuovo approccio, devono essere visti come una risorsa utile e non come un’incombenza da dover assolvere”.

Le scuole, alla luce delle nuove direttive ministeriali, devono proporsi come canale di collegamento con il mondo del lavoro sfruttando i protocolli d’intesa già resi operativi. Gli istituti Hodierna e Virgilio di Mussomeli, recependo questo invito, si sono immediatamente resi disponibili ad accogliere questi incontri sensibilizzando sia le imprese del territorio con le quali ha già stipulato una convenzione sia quelle con le quali vorrebbe collaborare.

L’iscrizione dell’azienda nel Registro di Alternanza Scuola Lavoro, in questo contesto, assume un’importante valenza. Si tratta, infatti, di una procedura veloce e gratuita che si pone come garanzia di serietà e affidabilità per studenti, famiglie e scuole.

L’invito a partecipare è rivolto ai referenti scolastici e alle aziende del territorio che desiderano conoscere i benefici economici e pratici del bando al quale partecipare per ospitare i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e l’iscrizione all’omonimo registro.

Gli incontri si svolgeranno lunedì 26 novembre alle ore 10.00 presso l’istituto di scuola media superiore “G.B. Hodierna” e alle ore 11.30 presso l’istituto “Virgilio” in Contrada Prato.

Ingresso Libero