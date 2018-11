ACQUAVIVA PLATANI – Presenti gli assessori Giuseppe Mendola e Massimo Castellana ed il presidente del Consiglio Maria Picone e la consigliera comunale Sonia Capitano, ieri mattina, nell’ufficio del sindaco Salvatore Caruso, ha prestato giuramento la dottoressa Rossella Capodici, nominata nuovo assessore, in sostituzione di Tamara Conti. La neo assessore, 39 anni, pedagogista con laurea in Scienze dell’educazione, lavora nel sociale e nel settore della formazione professionale. E’ sposata ed ha due figli. Al nuovo amministratore sono state affidate dal sindaco Salvatore Caruso le seguenti deleghe: Servizi sociali, Pari Opportunità, Sanità, Famiglia, attuazione dl programma, Rapporti con gli Emigrati. “Credo che abbiamo scelto la persona giusta per il bene del nostro paese, voglio ringraziarla per aver accettato questa sfida difficile e allo stesso tempo entusiasmante. Tutti insieme continueremo a lavorare nell’interesse della nostra comunità come abbiamo sempre fatto. Colgo l’occasione, inoltre, per ringraziare gli assessori che con tanta passione hanno preceduto Rossella, Tamara e Fabiana”. Così il neo assessore: “È stata una giornata intensa e ricca di emozioni. Ringrazio il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i componenti della Giunta e del Consiglio comunale per essere stati al mio fianco, oggi. Per quanto mi riguarda posso garantire che svolgerò il mio ruolo con umiltà, con passione civile, con semplicità senza troppi formalismi cercando sempre di ascoltare tutti e di essere sempre dalla parte di chi ha bisogno”.