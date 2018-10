La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un 21enne di Vittoria per aver avuto rapporti sessuali con una ragazzina di 12 anni. Secondo il modus operandi ricostruito dagli investigatori, il giovane contattava le vittime riuscendo a inserirsi in gruppi whatsapp e scegliendo la ragazzine proprio perche’ piccole. La Squadra Mobile di Ragusa ha raccolto la denuncia di una delle vittime caduta nella trappola dell’aguzzino; un’altra ha denunciato il tentativo da parte sempre dell’indagato ma questa volta non riuscito. Convinceva le ragazzine ad incontri per consumare rapporti sessuali, se non vi era la possibilita’ le avviava al sesso virtuale.