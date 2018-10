VILLALBA – Il botta e risposta della politica villalbese. Riceviamo dal gruppo “Amare Villalba” una nota che pubblichiamo: “L’assessore allo sport Tramontana, in cerca di visibilità ed amante degli articoli confezionati, si sveglia da un lungo letargo per spararla grossa su una questione che ha ben poco da fare con la politica. Chi ha fatto disinnamorare i giovani del calcio è stata proprio l’assessore stesso, avendo fatto parte della gestione dell’asd Villalba. L’assessore infatti lamenta l’impossibilità di realizzare il campionato a causa della decurtazione dal capitolo di gestione campo da parte del nostro gruppo politico, ma sa benissimo che è dal 2014 che ASD Villalba non è iscritta al campionato di 3° categoria, il motivo lo sappiamo tutti, e lei assessore quali provvedimenti ha preso?. Ed è da allora che il campo è rimasto semiabbandonato ed inutilizzato nonostante le somme in bilancio. Per rinfrescargli la memoria vogliamo ricordare che nel bilancio comunale sono previsti due capitoli, uno per il contributo alle associazioni ed uno per la gestione del campo sportivo (CIAS). Da quando si è insediato il nostro assessore dal 2015 ad oggi, sono stati erogati contributi alla ASD per € 2.494,79 da sommare alla gestione del campo sportivo (CIAS) per € 8.250,00. Somme che abbiamo consentito non per evitare le solite critiche, ma per sperare in un risveglio sportivo e tutto è stato fino ad oggi vano. Nasce pochi giorni fa la nuova associazione sportiva ASD Atletico Villalba, con presidente Diliberti Peppino, un imprenditore, che dopo aver fondato la nuova società insieme ad altri volontari, si è dato da fare a trovare vari sponsor che lo potessero aiutare in questa rinascita e registrare la nuova squadra al campionato calcistico, con circa 25 giocatori, cosa che non succedeva da anni Aggiungiamo inoltre che l’assessore Tramontana, ben manovrato, ha la memoria corta e sa mentire pure bene, visto che le somme tolte in bilancio relative alla gestione campo sono state tolte relativamente all’anno 2018, dopo che abbiamo riscontrato che non era stata più rinnovata la convenzione con la A all’anno 2018, dopo che abbiamo riscontrato che non era stata più rinnovata la convenzione con la ASD Villalba, quindi la sua è un’accusa pretestuosa ed inammissibile. La ASD Villalba ad oggi si occupa soltanto dei giovani e dallo scorso anno (quando ancora le somme in bilancio erano previste per la gestione), la squadra viene pure allenata fuori sede, e allora ci chiediamo perché tanto astio? Evidentemente questa nuova associazione ha creato scompiglio interno, e tutto ciò è dimostrato dalle azioni e dagli incontri con toni accesi tenutesi nel palazzo municipale o al campo sportivo dove persino le attrezzature in dotazione alle associazioni viaggiavano secondo gli umori. Pur non essendo degli sportivi non riusciamo più a capire il limite tra sportivo ed interesse personale. E che non venga a ritirare fuori il fatto che non abbiamo accordato il voler richiedere il finanziamento per il rifacimento del campo sportivo visto che lo stesso prevedeva una compartecipazione alla spesa di circa 80000 euro, cifra che naturalmente è inammissibile viste le esigui risorse comunali. Il perché vogliamo nuovamente inserire le somme? Proprio perché noi crediamo nella buona fede e nella buona volontà di questi giovani che vogliono ri-accendere l’amore per lo sport. Questo è il nostro compito assessore Tramontana e dovrebbe essere suo dovere, capire, aiutare e spronare le iniziative. Proprio per questo abbiamo proposto un emendamento per rimpinguare il capitolo CIAS di € 2000”.