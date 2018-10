PALERMO – Sono state erogate agli Uffici scolastici provinciali le somme per il pagamento delle cedole librarie relative all’anno scolastico 2018/19, per un totale complessivo di 8.669.123 euro. Ogni anno, infatti, vengono stanziati fondi per la fornitura gratuita dei libri di testo destinati ai bambini della scuola primaria, cosi’ come stabilito dalla normativa vigente che ne determina la totale gratuita’. “Le cedole sono state poste tempestivamente nella disponibilita’ degli Uffici scolastici provinciali che ora potranno procedere rapidamente alla loro distribuzione. E’ auspicabile che cio’ possa garantire alle famiglie la fruizione di questa importante agevolazione in tempi brevi. Quest’anno siamo riusciti ad accelerare i tempi e, gia’ prima dell’avvio dell’anno scolastico, la ripartizione e’ stata predisposta dai nostri uffici regionali, sulla base dei dati delle iscrizioni dichiarate dagli istituti scolastici”, spiega Roberto Lagalla, assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale. Nel dettaglio, alle province piu’ numerose, come Palermo e Catania, sono stati assegnati rispettivamente 2.470.791 euro e 1.958.417 euro, seguite da Messina con 981.078 euro e Agrigento con 682.341 euro. All’ufficio scolastico provinciale di Trapani sono state inviate cedole per un valore complessivo di 652.431 euro, a quello di Siracusa di 648.184 euro, a Ragusa di 557.471 euro, a Caltanissetta di 455.392 euro, mentre per Enna lo stanziamento corrisponde a 263.016 euro.