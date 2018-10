CALTANISSETTA Dopo la pausa estiva, riprendono gli appuntamenti dell’iniziativa “Scoprire e riscoprire Caltanissetta”, giunta quest’anno alla sua 11^ edizione, organizzati dal CRAL Giustizia Caltanissetta.

Domenica 28 ottobre con la sapiente guida del prof. Vincenzo Falzone, seguiremo le vie delle processioni ascoltando la loro storia, le tradizioni e i numerosi aneddoti ad essi collegati e impareremo a conoscere il Cassaro.

Invito tutti a coinvolgere i ragazzi per dar loro modo di conoscere la storia della nostra città e delle sue tradizioni.

L’appuntamento è alle ore 10,00 in Corso Umberto, davanti la statua del Re.

La partecipazione, destinata a tutti coloro che amano Caltanissetta (soci e non soci del CRAL), è, come sempre, gratuita.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla pagina facebook del CRAL

www.facebook.com/CRAL-GIUSTIZIA-CALTANISSETTA

e sul sito rinnovato del CRAL

www.cralgiustiziacl.it