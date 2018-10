PALERMO – Indagini in corso sulla morte di una donna di 30 anni, Carmela Megna, avvenuta nella mattinata di sabato 27 ottobre a Palermo dopo due interventi chirurgici ai reni, il primo effettuato nell’ospedale Civico di Palermo, il secondo nella clinica Villa Serena, dove è giunta in condizioni gravi e poi deceduta. Gli agenti di polizia sono intervenuti per raccogliere la denuncia dei familiari. (Fonte ansa.it)