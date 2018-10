MUSSOMELI – La protezione civile regionale ha comunicato che c’è il decreto di autorizzazione al finanziamento per il montaggio del ponte bailey (militare) e dei relativi lavori necessari.

Saranno avviati (dal Libero Consorzio di Caltanissetta, proprietaria della strada) gli altri lavori preparatori:

– trattamento sezioni di taglio stradali con spritz-beton e armatura;

– realizzazione piastre per appoggio ponte bailey (scavo, armatura)

– realizzazione rampe di accesso al ponte con tout-venat di cava

– membrana per strato di protezione del tavolato del ponte sotto conglomerato bitumioso

– conglomerato bituminoso ponte e rampe

– recupero dell’alveo del torrente del materiale proveniente dal cedimento

– pulizia del torrente in corrispondenza del cedimento

“Nel frattempo – chiarisce il sindaco Catania – riceveremo (a brevissimo) l’ultimo nulla osta del genio militare che ha in corso di valutazione il progetto (inviato circa 8 giorni fa) e partiranno i lavori di montaggio del ponte veri e propri che si concluderanno entro il mese di novembre. Ringrazio con l’occasione:

– Libero Consorzio dei Comuni di Caltanissetta per il tramite del suo commissario straordinario, dott.ssa Rosalba Panvini, del suo segretario generale e dirigente di area, dott. Eugenio Alessi, e di tutti i suoi tecnici;

– Esercito Italiano ed in particolare del reparto operativo del genio militare di Palermo;

– Prefettura di Caltanissetta per il tramite di sua eccellenza il prefetto, dott.ssa Cucinotta, che già alcune ore alcune ore dopo il crollo ha formulato, dopo un vertice con i tecnici della provincia, la richiesta formale di intervento del genio militare;

– Regione Sicilia ed in particolare il presidente Musumeci, l’assessore Falcone e la protezione civile regionale che ha messo a disposizione le risorse economiche necessarie a garantire la copertura finanziaria utile agli interventi da fare”.