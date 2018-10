CALTANISSETTA – Venerdì 26 ottobre nella scuola dell’Infanzia “Paolo Borsellino” dell’Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” di Caltanissetta di cui è dirigente Bernardina Ginevra, si sono svolte diverse attività insieme ai nonni per ricordare il giudice Paolo e la sorella Rita Borsellino che più volte in questi anni ha fatto visita ai bambini della scuola. Le sezioni che hanno partecipato sono state la sez. “A” Ins. Monica Cirillo sez.” C” ins. Palumbo, Costa, Strazzeri e la sez “D” Ins Virgone e Rita Lo Presti che ha coordinato le attività svolte. La prima attività ha visto protagonisti i nonni con i loro racconti e i giochi che facevano da bambini cioè con strummule, bambole di pezza, corde per saltare etc. I racconti dei nonni hanno suscitato la curiosità dei bambini e il piacere nell’ascolto. Subito dopo i bambini hanno donato ai nonni un biglietto realizzato a scuola , una poesia e un canto. Altra attività condotta dal maestro Javier Kantor, ha visto protagonisti nonni e nipoti in un percorso psicomotorio.

In memoria di Rita e Paolo Borsellino sono stati messi a dimora nel giardino della scuola due alberi di ulivo e uno di limone. Attività programmata in collaborazione con gli operatori del Centro studi Paolo e Rita Borsellino di Palermo. Per accogliere gli alberelli nel giardino della scuola i bambini hanno realizzato cuori e nuvolette con disegni e una parola chiave emersa in classe durante il circle time. I cuori e le nuvolette sono state posizionate sui rami degli albererelli. Gli alberi messi a dimora saranno curati dai bambini quotidianamente in segno della legalità , del rispetto degli altri ma soprattutto nel rispetto delle regole…”la bellezza del fresco profumo di libertà” (Paolo Borsellino)

La mattinata si è conclusa con la degustazione di torte, biscotti,,pizze … preparate in casa dai nonni e tanta musica.