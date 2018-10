CALTANISSETTA – 5 giorni di chiusura, per occupazione di suolo pubblico, ed una multa da 160 euro la sanzione irrorata dalla polizia municipale a sette bar di Caltanissetta. Titolari dunque che hanno dovuto abbassare la saracinesca degli esercizi commerciali situati: in corso Umberto, due in via Puglie, tre in piazza Garibaldi ed in piazza Luigi Capuana.