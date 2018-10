CALTANISSETTA – Emozioni forti venerdì 26 ottobre presso la libreria UBIK di Caltanissetta dove gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado “F. Cordova” facente parte dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, nell’ambito dell’iniziativa a carattere nazionale “ioleggoperché” promossa dall’Associazione Italiana Editori e arrivata alla quarta edizione, hanno presentato “Il Carosello delle favole”, una rassegna delle favole più famose di Esopo, Fedro, La Fontaine, Trilussa e l’abate G. Meli che sono state rievocate attraverso letture e drammatizzazioni anche in latino, inglese, francese e spagnolo e nel dialetto siciliano e romano.

Organizzato dal professor Fabio Amico in collaborazione con le professoresse Castellano, La Marca, Ferro, Valenza L., Ognibene, Cosentino, Cammarata, Nicosia, Di Vincenzo, Failla, Palmeri, Rosana e i professori Lacagnina e Contino, l’evento ha riscosso il pieno gradimento da parte dei numerosi intervenuti che hanno potuto grandemente apprezzare la competenza acquisita dai ragazzi e, contestualmente, “gustare di persona” lo scopo principale dell’evento, cioè stimolare alla lettura, trasmettere la passione per la lettura dei libri perché, come ha avuto modo di sottolineare la titolare della libreria Ubik, Liane Lenge, “aprendo un libro si aprono altri mondi e, soprattutto…, si entra in quei mondi profondamente lontani dalla vita frenetica dei nostri giorni”.

Come ha evidenziato durante il suo intervento la dirigente Luigia Maria Emilia Perricone che ha fortemente voluto la realizzazione dell’evento, l’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” già da anni promuove la lettura come momento fondamentale del processo di formazione degli studenti e, contestualmente, come occasione di riflessione su importanti tematiche e strumento per l’acquisizione di nuove competenze tanto da permettere ai propri studenti di ottenere riconoscimenti anche a livello nazionale per le loro performances creative e originali.