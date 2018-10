CALTANISSETTA – L’incontro dal titolo “L’educazione alla legalità: la mafia teme più la scuola che la giustizia?” ha avuto luogo oggi presso la Sala Papa Giovanni Paolo II del CEFPAS di Caltanissetta alla presenza delle massime Autorità della provincia.

All’intervento introduttivo del Responsabile Regionale di Euroform, Salvatore Licata che ha presentato la Scuola e le sue molteplici offerte formative, spiegando altresì come iniziative della specie servano ad infondere negli alunni l’idea della Scuola come veicolo di coscienza contro la logica della mafia che vuole l’ignoranza per creare il bisogno, ha fatto seguito l’incontro degli alunni con il Gen. D. Governale che attraverso il racconto di episodi di vita e testimonianze di impegno civile ed investigativo ha spiegato agli alunni quanto importante siano scuola e cultura della legalità per creare gli anticorpi alla “malattia mafia”, utili quanto la medicina “giustizia”.

Euroform “Scuola dei Mestieri” costituisce un presidio di formazione educativa da sempre orientato a promuovere, in seno alla propria offerta didattica incentrata sulla creazione di figure professionali di base, anche valori di una sana e consapevole cittadinanza sviluppata dentro una cornice di cultura della legalità, cui costantemente ispira i propri percorsi formativi in favore dei propri alunni, con particolare riguardo a quelli sottratti alla dispersione scolastica.

In tale ottica la Scuola Euroform ha già promosso in passato iniziative volte a fornire, attraverso l’avvicinamento degli studenti alle Istituzioni, un concreto contributo alle forze che operano, sia sul territorio della Provincia che in tutto il territorio regionale, a favore della legalità e contro ogni forma di criminalità.

La proposta formativa della scuola è incentrata su alcuni mestieri che tengono conto della domanda e delle varie specificità territoriali: Operatore del benessere, Operatore della Trasformazione agroalimentare, Operatore della ristorazione, operatore dell’Abbigliamento; Operatore riparazione Veicoli a Motore ecc.

Durante l’incontro i ragazzi hanno fatto delle domande al Generale Governale sul suo Lavoro impegnativo e pericoloso.