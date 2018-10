CALTANISSETTA – L’Istituto Comprensivo statale Pietro Leone di Caltanissetta, di cui è dirigente Maurizio Lomonaco, ha aderito al progetto “Conoscere l’Amazzonia”, realizzato dal dottor Indio Atucà dell’etnia Guaranì, ultimo discendente dei più antichi popoli dell’Amazzonia in via di estinzione.

Una iniziativa rivolta a tutti i ragazzi della scuola secondaria di primo grado che, guidati

dalla professoressa Graziella Richiusa, referente del progetto, collaborata dai docenti Marilena Pelonero, Loredana Di Caro, Maria Grazia Gangi e Angela Scalzo , sono stati sensibilizzati ai vari temi di grande attualità : la sostenibilità, gli ecosistemi naturali, la biodiversità, l’equilibrio climatico globale e l’importanza della sopravvivenza dei popoli indigeni, riconosciuti come “sentinelle delle foreste”. Gli alunni hanno apprezzato le abitudini e le usanze rituali attraverso il contatto con i diversi oggetti provenienti dall’Amazzonia .

Un clima di entusiasmo e di stupore ha pervaso i ragazzi durante la performance di Atucà , il quale , subito dopo, ha risposto a tutte le molteplici domande poste