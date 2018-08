TRAPANI – Ventiquattro chili di cocaina in un borsone trovati tra gli scogli di Pantelleria. La scoperta e’ stata fatta dai carabinieri, intervenuti con il supporto della motovedetta dell’Arma “819 Maronese”. La droga era in una piccola cala, nell’impervia localita’ di Martingana, irraggiungibile se non via mare. Era suddivisa in 20 panetti e avrebbe prodotto un guadagno di oltre 2 milioni di euro.

