CALTANISSETTA – Nella giornata di venerdì 17 agosto, a Caltanissetta, personale della Sezione Volanti, nel corso dei controlli presso il quartiere Provvidenza, ha indagato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ai sensi dell’art. 73 c.5 del D.P.R.309/90 e successive modifiche, il cittadino straniero del Gambia M.K. cl.1976, trovato in possesso di un involucro contenente 14 barrette di hashish del peso complessivo di grammi 20,8. La sostanza è stata sequestrata.

