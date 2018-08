CALTANISSETTA – In occasione dei funerali delle vittime del crollo ponte Morandi di Genova, la Città di Caltanissetta manifesta vicinanza al capoluogo ligure. Per tutta la giornata di oggi, sabato 18 agosto, le bandiere di Palazzo del Carmine sono state poste a mezz’asta. “Quest’ulteriore tragedia denuncia, nella nostra nazione, la necessità di forti investimenti per affrontare il dissesto idrogeologico ed infrastrutturale che troppe vittime ha procurato negli anni. La città di Caltanissetta esprime cordoglio ai familiari delle persone decedute”, afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo.

