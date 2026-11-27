(Adnkronos) – Per il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, l'operazione contro la nave da guerra russa Merkury in Libia era "un obiettivo assolutamente legittimo". E comunque le forze ucraine "non attaccano mai" senza prima coordinarsi con i propri partner, ha affermato in un'intervista alla 'Bbc' sottolineando che queste operazioni sono "molto pericolose". Immediata la smentita del ministero degli Esteri Antonio Tajani: "Non c'è mai stato alcun coordinamento. Anche il ministro degli Esteri Andrij Ivanovyč Sybiha ha detto che in futuro parleranno con gli alleati. Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia, quindi non è vero quello che ha detto Zelensky". L'Ucraina non esclude di replicare azioni come quella condotta nelle acque di Bengasi. "Abbiamo discusso con i servizi di sicurezza e intelligence e con il Ministero degli Esteri ulteriori misure per coordinare con i nostri partner le operazioni necessarie nelle acque internazionali, al di fuori delle acque territoriali ucraine", dice Zelenskydopo la riunione dello Staff a Kiev. In quell'occasione "si è svolta una discussione approfondita con l'Intelligence della Difesa ucraina, il Ministero della Difesa, le forze armate e il Servizio di sicurezza dell'Ucraina in merito alle nostre risposte a lungo raggio al terrorismo russo. Abbiamo apportato alcune modifiche al piano operativo: dobbiamo ottenere un rallentamento più significativo della produzione militare russa e di determinati processi economici", sottolinea Zelensky. "Abbiamo appreso che nonostante 4 anni e mezzo di sostegno economico finanziario e militare all’Ucraina, il nostro Paese non è considerato da Zelensky suo partner. Ha appena dichiarato che per gli attacchi in Libia, davanti alle nostre coste, ha agito 'coordinandosi con i suoi partner'. Il nostro governo ha risolutamente dichiarato di non essere stato neppure avvertito di questi attacchi: in pratica ha appreso la notizia come qualsiasi cittadino dalle agenzie di stampa", scrive il leader M5S, Giuseppe Conte, sui social. "Nei giorni scorsi avevo sottolineato la gravità di questo attacco che compromette l'incolumità dei nostri militari, del personale in Tripolitania e dei nostri interessi strategici. Avevo anche anticipato che era evidente che altri governi europei avessero contribuito a sostenere questo attacco. Ora la dichiarazione di Zelensky ci dà la conferma. Giorgia Meloni venga a riferire immediatamente in Parlamento. Urge un chiarimento perché siamo di fronte a un passaggio chiave della politica estera italiana ed europea: la guerra per procura in Ucraina, come purtroppo temevamo, si sta estendendo sempre più e sta compromettendo il nostro interesse nazionale e qualsiasi prospettiva di pacificazione. Occorre un chiarimento non solo qui in Italia ma anche in Europa". "Chi mente, il governo Meloni o Zelensky? Il presidente ucraino dichiara alla Bbc che l'Ucraina non agisce mai senza coordinarsi con i partner. Il ministro Tajani gli risponde che nessuno in Italia sapeva nulla. Delle due l'una: o il governo era informato e oggi non dice la verità, oppure un'operazione militare si è svolta nel Mediterraneo, davanti alle coste libiche, senza che l'Italia ne sapesse niente. In entrambi i casi è un fatto gravissimo", afferma Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e portavoce dei Verdi. "Eppure già ad aprile un'inchiesta di Radio France International rivelava la presenza in Libia di oltre 200 militari e specialisti ucraini, da cui sarebbero partite operazioni contro navi russe nel Mediterraneo. Se lo sapeva la stampa internazionale, è possibile che il governo italiano non sapesse nulla? Con quali partner si è coordinata Kiev? Da dove sono partite le operazioni? Quali rischi corrono i nostri interessi in Libia, dalla sicurezza delle rotte energetiche ai gasdotti, e il personale italiano presente nel Paese?". "L'Ucraina ha il diritto di difendersi da un'aggressione, ma portare la guerra nel Mediterraneo è un'escalation pericolosa che riguarda direttamente l'Italia. Non basta dire che non vogliamo l'allargamento del conflitto: servono iniziative diplomatiche concrete per fermarlo. Chiediamo che la presidente Meloni riferisca urgentemente in Parlamento. Gli italiani hanno diritto di sapere cosa succede a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste.". "L’Italia è stata o no avvertita dall’Ucraina sull’attacco alle navi russe davanti alle coste libiche? Cosa sa l’Italia della presenza di Mosca nel Mediterraneo? A nostro avviso, sbaglia chi dice, anche nel centrosinistra, che Zelensky sta portando la guerra in Europa, perché è Putin che ha portato le sue navi cariche di armi davanti alle nostre coste, è il Cremlino che sta avvicinando il conflitto all’Europa e all’Italia. Meloni deve urgentemente riferire alle Camere e spiegare al Paese, visto che la presenza russa nel Mediterraneo, sia militare sia della cosiddetta flotta fantasma, è nota e monitorata dalle nostre forze armate e di intelligence, ma deve diventare un elemento di conoscenza e di dibattito anche a livello parlamentare. Una informativa alle Camere da parte della premier a questo punto è necessaria e urgente", dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Intanto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, presiederà martedì primo dicembre una riunione urgente del Comitato Interministeriale per la sicurezza marittima (Cism) in formato ristretto, anche "alla luce dei recenti attacchi nel Mediterraneo, a partire dall’episodio al largo delle coste libiche". Lo comunica il Mit in una nota. Al centro del vertice "le criticità connesse all’aggravamento del quadro geopolitico internazionale, anche in considerazione dei rischi di un’estensione del conflitto russo-ucraino nel Mediterraneo, con particolare attenzione alla libertà di navigazione, alle possibili ripercussioni sul traffico mercantile e alla tutela degli interessi nazionali".

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