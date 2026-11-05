UniCredit e MCC sostengono Geolive Belice con minibond da 3,5 milioni garantito da SACE

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit e Mediocredito Centrale hanno sottoscritto un minibond ESG da 3,5 milioni di euro emesso da Geolive Belice srl, azienda con sede a Castelvetrano attiva nella produzione, trasformazione e commercializzazione di olive da mensa e specialità agroalimentari del territorio siciliano. UniCredit, che è anche arranger dell’operazione, e Mediocredito Centrale hanno partecipato pariteticamente alla sottoscrizione dell’obbligazione, assistita da una garanzia del 50% rilasciata da SACE.

Le risorse raccolte attraverso il minibond saranno destinate a sostenere il piano di investimenti e crescita della società, contribuendo al rafforzamento della capacità produttiva, allo sviluppo commerciale e al consolidamento competitivo di una delle realtà più rappresentative del comparto agroalimentare della Valle del Belice. Il Bond, della durata di otto anni con uno di preammortamento, è coerente con i principi ESG e con le strategie di sviluppo della filiera agroalimentare territoriale.

L’operazione conferma l’impegno congiunto di UniCredit, Mediocredito Centrale e SACE nel favorire l’accesso delle piccole e medie imprese italiane a strumenti di finanza alternativa, in grado di affiancare il tradizionale credito bancario e sostenere programmi di sviluppo di medio-lungo periodo. I minibond rappresentano infatti una delle principali soluzioni attraverso cui le imprese possono diversificare le proprie fonti di finanziamento e accelerare i percorsi di crescita.

“Questa operazione rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso dalla nostra azienda e delle potenzialità di sviluppo del nostro progetto industriale”, ha dichiarato Paolo Lombardo, Amministratore unico di Geolive Belice Srl. “Il minibond ci consentirà di sostenere nuovi investimenti strategici e di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sui mercati, valorizzando una filiera che rappresenta un’eccellenza del territorio siciliano e del Made in Italy agroalimentare. La società ha intrapreso un percorso di crescita che negli ultimi esercizi ha consentito di consolidare il proprio posizionamento registrando un incremento dei ricavi da 10,2 milioni del 2022 a 14,9 milioni del 2024, accompagnato da una crescita della marginalità operativa e da livelli di indebitamento storicamente contenuti”.

Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit, ha commentato: “Sostenere le imprese che investono per crescere, innovare e rafforzare la propria competitività è una priorità per UniCredit. Attraverso questa operazione confermiamo il nostro ruolo di partner per la crescita delle imprese del territorio, mettendo a disposizione strumenti evoluti e soluzioni finanziarie in grado di accompagnarne i programmi di investimento”.

Mario Lio, Vice Direttore Generale Business di Mediocredito Centrale, ha dichiarato: “Con questa operazione, dimostriamo ancora una volta l’importanza dei canali di finanziamento innovativi come strumenti strategici nel supporto ai piani di crescita e sviluppo delle imprese italiane. Siamo lieti di contribuito alla realizzazione dei progetti di investimento di Geolive Belice, una realtà che con la sua attività valorizza l’eccellenza dell’agroalimentare italiano, esaltando le specificità regionali”.

Maria Luisa Miccolis, Head of Sales PMI di SACE, ha aggiunto: “confermiamo il nostro impegno a sostegno delle imprese italiane che investono per rafforzare la propria capacità produttiva e competitività. Geolive Belice rappresenta un esempio di eccellenza dell’agroalimentare siciliano, capace di valorizzare le produzioni del territorio sui mercati nazionali e internazionali. Attraverso la collaborazione con UniCredit e Mediocredito Centrale, contribuiamo a sostenere un importante programma di investimenti, volto a potenziare la capacità industriale dell’azienda e a consolidarne il posizionamento sui mercati esteri, favorendo la crescita di una filiera strategica per il Made in Italy”.

– foto di repertorio ufficio stampa UniCredit –

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