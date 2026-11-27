(Adnkronos) – L'impatto dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo di nuove terapie contro il cancro. "Credo che l'Ai abbia un grande potenziale in tutto il processo di scoperta dei farmaci. Può aiutare gli scienziati ad analizzare grandi quantità di dati, identificare potenziali nuovi target terapeutici e progettare e scoprire candidati per lo sviluppo clinico in tempi molto più rapidi. Noi di Daiichi Sankyo stiamo esplorando questa possibilità attraverso l'automazione dei laboratori con l'Ai. Applicata alla ricerca sui biomarcatori tumorali, l'Ai potrebbe aiutarci a comprendere meglio quali pazienti hanno maggiori probabilità di rispondere al trattamento". Lo ha spiega all'Adnkronos Salute Yuki Abe, capo della ricerca di Daiichi-Sankyo e pioniere degli anticorpi farmaco-coniugati, a margine del meeting promosso da Daiichi-Sankyo con la stampa europea specializzata nella sua sede a Monaco di Baviera e nel suo stabilimento di ricerca e produzione a Pfaffenhofen, con l'obiettivo di diventare uno dei principali poli europei per la produzione di anticorpi farmaco-coniugati (Adc). "La più grande opportunità offerta dall'utilizzo dell'Ai è quella di aiutare gli scienziati a prendere decisioni migliori, accelerare l'apprendimento e portare l'innovazione ai pazienti molto più velocemente", ha aggiunto. Abe durante l'incontro con la stampa ha illustrato anche le nuove sfide per la prossima generazione di anticorpi farmaco-coniugati: "Oggi sono utilizzati in presenza di malattia avanzata, ma si sta ricorrendo sempre più al loro impiego in linee di trattamento più precoci. Inoltre – ha continuato lo scienziato – ritengo che gli approcci combinati con l'immunoterapia offrano un grande potenziale per migliorare ulteriormente gli esiti per i pazienti".

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