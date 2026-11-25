(Adnkronos) – "Sembra simpatico, gli auguro buona fortuna". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, commentando al New York Post la scelta di Robert Pattinson come nuovo James Bond, durante un'intervista nello Studio Ovale. Prima di rispondere, Trump ha chiesto alla sua assistente Natalie Harp – la "stampante umana" del presidente – di portargli alcuni articoli sull'attore per farsi un'idea delle sue posizioni politiche. "James Bond è un conservatore?", ha domandato alla collaboratrice, che lo ha rassicurato sull'affidabilità del futuro 007. "Mi piacciono sempre le persone a cui piaccio", ha poi aggiunto Trump. Nel corso dell'intervista, il presidente ha anche riletto ad alta voce un suo vecchio tweet del 2012, in cui commentava la relazione tra Pattinson e Kristen Stewart, sua coprotagonista nella saga di Twilight: "Robert Pattinson non deve tornare con Kristen Stewart. Lei l'ha tradito in modo spregevole e lo farà di nuovo, vedrete". Dopo aver letto il messaggio, Trump ha ammesso: "È passato molto tempo". Infine, dopo aver sfogliato i documenti sui suoi trascorsi con l'attore, il tycoon ha concluso: "Che carino, dice belle cose".

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