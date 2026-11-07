Serie D. Ancora novità di mercato per la Nissa: risoluzione contrattuale con Giovanni Catalano, arriva il 2008 Federico Di Claudio

Una risoluzione consensuale di contratto in uscita e una giovane promessa del calcio italiano in entrata. Sono questi i movimenti calcistici che si sono registrati nelle ultime ore in casa Nissa. In particolare, la società biancoscudata ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’attaccante Giovanni Catalano.

Sul fronte arrivi, invece, la Nissa ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per ingaggiare Federico Di Claudio, centrocampista classe 2008 reduce da importanti esperienze nei settori giovanili del calcio italiano. Cresciuto nel vivaio della Lazio, Di Claudio ha ricoperto un ruolo da protagonista sia con l’Under 17 sia con l’Under 18 biancoceleste, confermando qualità e personalità nel suo percorso di formazione. In questa stagione il giovane centrocampista ha compiuto un ulteriore passo avanti vestendo la maglia della Gelbison, impegnata in Serie D. Con il club ha collezionato 6 presenze, iniziando a confrontarsi con il calcio dei grandi in un campionato competitivo. Ora questa nuova avventura per il ragazzo classe 2008 con l’obiettivo di mettersi subito a disposizione della squadra e dimostrare il proprio valore.