Palermo, l’impianto “Diamante” del baseball torna a brillare / Fotogallery

PALERMO (ITALPRESS) – Presso la Cittadella dello Sport di Fondo Patti, a Palermo, si è tenuto un incontro tra il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore ai Lavori Pubblici Totò Orlando, l’assessore e Consigliere comunale Alessandro Anello e la stampa. Obiettivo: fare il punto sui lavori nella Cittadella, che ha visto finalmente complete le opere di realizzazione della biglietteria, degli spogliatoi, e del “Diamante”, il campo da Baseball che sarà a disposizione delle società già a partire dalla settimana prossima. Parzialmente complete sono, invece, l’area fitness e la pista da running. Per il Palazzetto dello sport, invece, bisognerà attendere almeno fino alla primavera, come dichiarato dal sindaco Lagalla. Per quanto riguarda il campo da baseball, uno degli elementi più importanti della Cittadella, è stato ripristinato totalmente il campo da gioco, con l’inserimento delle panchine per le squadre e la sistemazione degli impianti di irrigazione ed illuminazione. L’impianto, potrà essere utilizzato anche per cricket e, probabilmente, rugby. Ancora totalmente da rifare sono, invece, le tribune, che a lavori terminati presenteranno una capienza di circa 800-1000 posti a sedere. Il resto della Cittadella, invece, appare ancora particolarmente trascurato, complice il fatto che non sono ancora stati attuati i lavori di diserbo e delle opere di ripristino dei locali sotto il campo da baseball, totalmente abbandonati e fatiscenti. Il ripristino e l’ammodernamento di questo impianto “si posizionano all’interno di una collana di interventi che l’amministrazione sta facendo sugli impianti sportivi”, dice il sindaco Lagalla, mirati alla riqualificazione di tutti i luoghi di sport sparsi per la città: è stato riaperto lo skatepark di Bonagia, al quale potranno accedere soltanto gli atleti tesserati; il progetto per il nuovo stadio di calcio procede secondo le tempistiche concordate e sono state riaperte tutte le palestre un tempo in disuso. Il sindaco ha tenuto a sottolineare il valore multiculturale e di integrazione che questa riapertura rappresenta per la città di Palermo: “il Diamante funzionerà anche come luogo di apertura a tutte quelle comunità immigrate che potranno finalmente praticare i loro sport nazionali e che finora venivano limitate nel farlo”.