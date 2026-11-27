(Adnkronos) – L'annuncio a sorpresa oggi del ritiro di Marc Marquez a Valencia, arrivato a pochi giorni dalla conquista del suo decimo titolo mondiale, ha lasciato il paddock della MotoGp senza parole. Dispiaciuto per la decisione anche l'ex campione del mondo della classe 500 Marco Lucchinelli che commenta all'Adnkronos la decisione del campione spagnolo senza risparmiare stoccate al resto della griglia.

Cosa pensa del ritiro a sorpresa di Marc Marquez? "Mi dispiace perché la MotoGp perde un grandissimo campione. Ha corso gli ultimi anni soffrendo tanto ma ci ha messo il cuore e quindi può fare quello che vuole. Certo, ci toglie delle belle soddisfazioni perché quando c’è lui in pista le gare sono un’altra cosa. Mi dispiace molto".

Marc Marquez ha aspettato il decimo titolo per dire basta?

"Si, lo capisco. Già lo scorso anno ha vinto il mondiale e poi è stato buttato giù da Bezzecchi, quindi un mondiale vinto ma nemmeno goduto, e va capito. A differenza degli altri non si è mai lamentato, nonostante avesse una spalla distrutta. La differenza con gli altri è tra il giorno e la notte. Lui è un uomo e gli altri sono degli ‘ometti’".

I ritiri di Federica Brignone nello sci e di Marc Marquez sono accomunabili? "Si, non ce la fanno più a soffrire. Del resto si fanno le gare per la ‘libidine’ e se non parti carico non ce la fai. Specialmente per Marquez fare un Mondiale come il prossimo, con un pilota in squadra veloce, o ne hai voglia tutte le domeniche di fare due gare o già diventa lunga da gestire, un sacrificio. Io spero che sia una scelta fatta pensandoci, non per lui ma per noi".

Ora chi si giocherà il Mondiale? "Io non so cosa cavolo guardo nelle gare ora. Vincerà Bagnaia, ma perché non c’è Marquez. Vincerà Di Giannantonio ma perché non c’è Marquez… come è stato fino ad oggi. Quelli che hanno vinto il Mondiale era perché Marc Marquez non c’era, tranne Lorenzo che è stato l’unico con le pa…”.

Uscirà qualche altro campione? "Speriamo ma non so dove sia, forse ancora nella pancia dei genitori, perché Marquez e Valentino Rossi a 20 anni avevano già vinto un Mondiale. Se come termine di paragone abbiamo loro due, bisogna che rinasca un nuovo campione ma davvero in fretta, perché io a 73 anni non lo vedo più correre. Spero che almeno lo facciano per me, per farmi morire bene. Bisogna che ci sia un sostituto in fretta perché altrimenti non so se sopravviverò per vederlo".

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