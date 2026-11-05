Ladro si addormenta nella casa che ha svaligiato: i carabinieri lo svegliano e lo arrestano

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Un ladro è entrato in una casa per mettere a segno un furto, ha rovistato nelle stanze e portato via alcuni oggetti, ma alla fine ha deciso di fermarsi a dormire. Proprio all'interno dell'abitazione che aveva preso di mira. Così, al mattino, ad attenderlo non ha trovato i proprietari, ma i carabinieri, che lo hanno svegliato e arrestato. La singolare vicenda è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 novembre a Pratovecchio Stia (Arezzo), in Casentino, in una seconda casa situata in una zona decentrata del territorio comunale. In manette è finito un cittadino rumeno di 42 anni, con precedenti specifici, accusato di furto in abitazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe raggiunto l'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari. Dopo aver forzato un accesso, avrebbe rovistato all'interno delle stanze, impossessandosi di alcuni oggetti di valore non particolarmente elevato. Poi, forse per la stanchezza, il freddo e anche per aver bevuto alcolici, avrebbe deciso di trascorrere la notte nella casa, sistemandosi comodamente su un letto. La decisione si è rivelata fatale, come racconta il "Corriere di Arezzo". Al mattino una vicina, insospettita da alcuni movimenti e da una situazione anomala, ha segnalato quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, una volta entrati nell'abitazione, hanno trovato il quarantaduenne profondamente addormentato. Per lui sono scattate le manette. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto in appartamento e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, chiamata ora a decidere sulla convalida dell'arresto e sull'eventuale applicazione di una misura cautelare. È assistito dall'avvocato Stefano Arrighi. Stando alle prime informazioni, il 42enne sarebbe arrivato in Casentino in treno, territorio nel quale aveva già vissuto in passato. Sarebbe stato chiamato per svolgere alcuni lavori nel settore dell'edilizia e, inizialmente, sarebbe stato alla ricerca di un bed and breakfast dove alloggiare. Una ricerca che, secondo la ricostruzione, avrebbe poi lasciato spazio alla decisione di introdursi nella seconda casa, prima per rubare e infine per trovare riparo dal freddo. Una notte trascorsa da ospite abusivo, terminata con il risveglio più amaro: quello davanti ai carabinieri.

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