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Quando andrà in onda la nuova edizione de 'L'Isola dei Famosi'? È la domanda che si pongono ultimamente i telespettatori di canale 5 e che hanno dato vita a una serie di indiscrezioni sul possibile slittamento del reality a data da destinarsi. Dopo i rumors, Selvaggia Lucarelli, per la prima volta al timone del reality show, è intervenuta sui social per replicare alle indiscrezioni e a chi critica la nuova edizione ancora "prima della prima puntata". "Non è mai stata comunicata una data ufficiale ma ‘L’Isola dei Famosi’ è già stata cancellata, saltata, eliminata, è un flop e è pure colpa mia. Tutto prima della prima puntata. Mai visto tanta gente aspettare che un programma non vada in onda. Questo sì che è hype!", ha scritto Lucarelli sul suo profilo X. La giornalista è attualmente opinionista del Grande Fratello Vip e l'edizione dell'Isola è stata registrata mesi fa nelle Filippine, con Alvin come inviato.

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