ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – Il Milan rilancia il suo cammino europeo grazie alla vittoria in rimonta per 4-2 conquistata sul campo dell’Olympiacos. Al doppio vantaggio greco rispondono nella ripresa Hutchinson, Cisse, Pulisic e Moreira, che regalano i tre punti alla loro squadra. All’8′ è Gelson Martins a creare qualche grattacapo alla difesa ospite, quando il suo destro ravvicinato viene fermato con il corpo da Gila. E’ lo stesso Martins a provarci al 21′ con una conclusione a giro dal limite, ma Maignan è abile a salvare in corner. Il vantaggio biancorosso è nell’aria e arriva al 31′. Gustavo Sà calcia un angolo dalla sinistra e Pirola stacca più in alto di tutti, centrando di testa la traversa prima che Maignan tocchi la palla in fase di caduta, firmando così un’autorete. Il centrale italiano scuola Inter è poi decisivo al 34′, quando interviene in scivolata salvando sulla linea di porta una conclusione di Cisse che sarebbe altrimenti finita in fondo al sacco. Pirola è scatenato e, in pieno recupero, manda alto da ottima posizione con il sinistro vanificando un’ottima occasione. Il primo tempo si chiude sull’1-0. Il raddoppio si materializza al 4′ della ripresa. Freuler verticalizza centralmente per Jota Silva, che si infila tra De Winter e Diawara superando Maignan con il destro. I rossoneri accorciano le distanze all’11’. Hutchinson recupera un pallone nella sua metà campo, si invola sulla destra e si accentra sul mancino, trafiggendo Ortega con un preciso mancino all’angolino che vale il 2-1. La partita cambia improvvisamente e al 18′ arriva il 2-2. Uno scatenato Hutchinson effettua un cross a rientrare dalla destra sul quale si avventa Cisse, che di testa batte Ortega per il 2-2. La rimonta si completa al 26′. Ancora Hutchinson salta secco un avversario sulla destra e mette al centro una palla sulla quale il neo entrato Pulisic trova la giusta coordinazione per infilare Ortega con un destro al volo. Lo statunitense si divora la possibile doppietta al 44′, quando vanifica da ottima posizione una rapida ripartenza calciando sopra la traversa con il destro. Pulisic si fa perdonare allo scadere del recupero, quando viene lanciato in contropiede sulla sinistra e serve a centro area Moreira, il quale rientra sul mancino e supera Ortega per il definitivo 4-2. Il Milan, ora a quota 6 in classifica e virtualmente in zona playoff, tornerà protagonista in Europa il 10 dicembre, quando ospiterà il Sunderland a San Siro.

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