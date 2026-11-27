CALTANISSETTA – Sono tornati. Non sappiamo se sia una buona notizia per l’umanità, ma certamente lo è per quanti, negli anni, hanno imparato ad apprezzarne l’irriverenza, la comicità surreale e quella sana dose di follia che li ha resi inconfondibili. I Tafano Broders hanno deciso di rimettersi in gioco e lo fanno, in perfetta sintonia con il periodo dell’anno, con un video natalizio.

Il ritorno dei Tafano Brothers è ufficialmente iniziato oggi con la pubblicazione del primo video della serie natalizia, già condiviso da tantissimi utenti su Facebook. Il duo ha scelto di riproporre uno dei suoi storici cavalli di battaglia, quello dedicato a Babbo Natale, rivisitandolo in chiave moderna e arricchendolo di riferimenti all’attualità e ai paradossi della società contemporanea. Il tutto, naturalmente, attraverso quella comicità irriverente, surreale e piacevolmente demenziale che da sempre rappresenta il loro marchio di fabbrica.

Roberto Gallà e Alfonso Grillo, nei panni dei fratelli Tafano, inaugurano così un nuovo percorso artistico che prevede la realizzazione di dodici video, il secondo dei quali sarà pubblicato l’11 dicembre. Un progetto che rappresenta un ritorno ai loro storici cavalli di battaglia, opportunamente rivisitati, ma anche un’occasione per sperimentare nuovi contenuti e linguaggi.

I Tafano Broders rappresentano un pezzo della storia dello spettacolo nisseno. Antesignani di quel genere demenziale che oggi trova terreno particolarmente fertile sui social network, hanno costruito negli anni un percorso artistico originale, contaminando musica, cabaret, satira e comicità surreale.

I loro riferimenti artistici sono sempre stati i grandi interpreti della musica demenziale italiana, a cominciare dagli Skiantos e dal loro storico leader Roberto “Freak” Antoni, autentico maestro del nonsense, della provocazione e dell’irriverenza.

Volendo ironizzare, chissà che anche Tony Pitony, del quale abbiamo scritto qualche tempo fa, non si sia imbattuto in qualche vecchio video dei Tafano Broders. Una suggestione naturalmente scherzosa, ma che rende bene l’idea di quanto il duo nisseno abbia, per certi versi, anticipato i tempi.

Probabilmente oggi racconteremmo un’altra storia artistica se Roberto Gallà e Alfonso Grillo avessero proposto quello che facevano vent’anni fa con gli strumenti di comunicazione attualmente a disposizione. Allora non esistevano TikTok, i reel e quei meccanismi di viralità capaci di trasformare in poche ore un’esibizione di provincia in un fenomeno nazionale. E forse proprio il loro essere arrivati troppo presto ha rappresentato uno dei limiti alla diffusione del loro talento.

Oggi il ritorno dei Tafano può contare su alcuni valori aggiunti. Innanzitutto, la straordinaria capacità di diffusione dei social network, da Facebook a TikTok, ma soprattutto l’intelligenza artificiale, alla quale è stato affidato l’ingrato compito di compensare alcune lacune, persino di natura antropomorfica, dei due fratelli. Un’impresa ardua anche per le più sofisticate tecnologie di ultima generazione.

Rimane immutata, invece, la loro cifra artistica: affrontare anche tematiche importanti attraverso la comicità, l’ironia e il paradosso, mettendo alla berlina vizi, contraddizioni e ipocrisie della società contemporanea.

Volendo scomodare Orazio e giocare sulla distinzione tra la comicità, prerogativa dei buffoni, e l’ironia, espressione delle persone sagge, i Tafano Broders rappresentano una singolare eccezione. Che siano dei buffoni è ampiamente documentato dalla loro carriera artistica; che la loro ironia sia espressione di saggezza è, invece, un’ipotesi ancora tutta da dimostrare.

Al di là delle battute, è certamente piacevole ritrovare due artisti nisseni che hanno saputo costruire una propria identità, facendo dell’anticonformismo e dell’autoironia il loro marchio di fabbrica.

Bentornati Tafano Broders. Forse questa volta i tempi sono finalmente maturi per voi. O, più semplicemente, è il mondo ad essere diventato sufficientemente demenziale da potervi comprendere.