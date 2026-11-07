Arrestato uomo armato vicino Casa Bianca: “Voci mi dicevano di uccidere Trump”

(Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato nei pressi della Casa Bianca dopo che gli agenti del Secret Service hanno trovato nella sua automobile tre armi da fuoco, tra cui un fucile, e decine di munizioni. Secondo quanto riferito dal dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, il sospettato avrebbe dichiarato agli agenti di aver sentito delle voci nella propria testa che gli ordinavano di recarsi a Washington per uccidere il presidente Donald Trump. L'uomo, di nazionalità venezuelana e presente illegalmente negli Stati Uniti secondo le autorità americane, è accusato tra l'altro di trasporto e possesso illegale di armi da fuoco. L'arresto è avvenuto giovedì sera lungo Constitution Avenue, a sud della Casa Bianca, dopo che gli agenti del Secret Service avevano notato il comportamento sospetto dell'uomo all'interno di un'automobile parcheggiata. Durante la perquisizione del veicolo, risultato rubato, sono state rinvenute le armi e le munizioni.

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