(Adnkronos) – "Dobbiamo rafforzare il collegamento tra le opportunità lavorative, che sono i lavori di oggi e domani, opportunità come questa vanno nella giusta direzione". Lo ha detto la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, intervenendo alla presentazione della Blue Med Academy Network, l'hub dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale per la formazione dei giovani al porto di Civitavecchia. Al centro dell'intervento la blue economy: "Lo spazio marino con l'underwater e lo spazio sono due frontiere strategiche nell'innovazione e tecnologia. Soprattutto in termini di sovranità economica e industriale. Civitavecchia è il primo porto croceristico italiano e il secondo europeo. Ed è uno dei dieci più importanti al mondo. Primati di cui dobbiamo avere profonda consapevolezza". E ha proseguito: "Le frontiere non sono lontane ma vicine, i ragazzi questo devono saperlo, sono due spazi che diverranno sempre più strategici e centrali", parlando di "opportunità concrete e di livello", con questo "collegamento con la Blue Med Academy Network che sarà un hub di formazione che incontrerà scuole, centri di formazione e università". E ha precisato: "Non dobbiamo parlare di un generico orientamento ma accompagnare i ragazzi e le ragazze al loro lavoro futuro". Un passaggio è dedicato alla parità di genere: "Non bisogna pensare, e lo dico soprattutto alle ragazze, che questi lavori siano solo per i ragazzi. C'è spazio per tutti e non dovete considerarvi di serie B. Oggi a Bruxelles si sta discutendo il nuovo bilancio comunitario, noi ci aspettiamo dall'Europa un bilancio adeguato alle grandi sfide che abbiamo di fronte. Confidiamo nella nostra presidente del Consiglio per avere dal 2028 dei fondi europei dedicati alle imprese, all'innovazione tecnologica e alla formazione dei nostri giovani".

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