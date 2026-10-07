“VISIONARIES”, al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta l’opera europea che racconta tre donne capaci di cambiare la storia

CALTANISSETTA– Tre donne, tre epoche e tre storie capaci di attraversare i secoli per raccontare il coraggio di chi ha saputo guardare oltre il proprio tempo. Sabato 10 ottobre 2026, alle ore 19.00, il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà VISIONARIES – Opera in tre atti. Una produzione internazionale che intreccia musica, teatro lirico, storia e innovazione tecnologica.

L’opera nasce nell’ambito di BRAVO – Celebrating the Bold and Resilient Achievements of Visionary European Women through Opera, progetto europeo Erasmus+ dedicato all’innovazione dell’educazione degli adulti attraverso la musica, il teatro lirico e le tecnologie digitali, che vede il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta nel ruolo di coordinatore.



Al centro di VISIONARIES ci sono le vite e l’eredità di Eleonora d’Aquitania, Christine de Pizan e Marie Curie, tre figure appartenenti a epoche e contesti profondamente diversi, accomunate dalla capacità di sfidare le convenzioni e di lasciare un segno nella storia culturale, sociale e scientifica europea.

Il primo atto è dedicato a Eleonora d’Aquitania, protagonista della storia medievale europea e figura simbolo di autonomia e determinazione. Musica e libretto sono di Francesco Colasanto, con Alan Freiles Magnatta sul podio.

Il secondo atto porta sulla scena Christine de Pizan, scrittrice e intellettuale che attraverso la forza della parola rivendicò il valore del sapere e della voce femminile. Le musiche sono di David Bremner, il libretto di Kevin Hora, mentre la direzione d’orchestra è affidata a Peter Joyce.

Il terzo atto è dedicato a Marie Curie, scienziata pioniera le cui ricerche e scoperte hanno aperto nuove frontiere della conoscenza. Musica e libretto sono di Péter Zombola, con la direzione di Zoltán Nagy.



Tre differenti linguaggi musicali e drammaturgici confluiscono così in un’unica esperienza teatrale. La scenografia digitale e gli strumenti multimediali non costituiscono un semplice elemento di accompagnamento, ma diventano parte integrante della narrazione, creando un dialogo tra la grande tradizione operistica e le nuove possibilità espressive offerte dalla tecnologia.

Sul palcoscenico del Regina Margherita saranno impegnati Clíodhna Regan, soprano, nei ruoli di Eleanor e Renée; Leanne Fitzgerald, mezzosoprano, nei ruoli di Christine e Aelis; Ciara Smith, soprano, nei ruoli di Marie, Othea e Aurélie; e Ruairí Hegarty, baritono, nei ruoli di Louis e Hector. Protagonista musicale sarà inoltre l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, insieme al Coro della Eszterházy Károly Catholic University.

VISIONARIES rappresenta anche il risultato di un percorso più ampio nel quale creazione artistica, cooperazione internazionale e formazione si incontrano. Workshop, strumenti didattici digitali e attività partecipative accompagnano infatti il progetto BRAVO, promuovendo una riflessione sulla parità di genere, sul patrimonio culturale europeo e sul ruolo delle donne nella storia.

La realizzazione di VISIONARIES è stata resa possibile dal contributo coordinato di professionalità e competenze diverse, che hanno accompagnato il progetto nelle sue fasi scientifiche, organizzative, amministrative e artistiche.



«Il Conservatorio esprime il proprio riconoscimento al M° Mauro Visconti per aver assunto la direzione scientifica del progetto e per averne seguito lo sviluppo, contribuendo alla riuscita dell’evento. Un sentito ringraziamento istituzionale è rivolto al Prof. Sciacca per la collaborazione e per il contributo fornito alla realizzazione dell’iniziativa – dichiara il presidente del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, arch. Andrea Cristiano Maria Milazzo –. Un ruolo essenziale è stato svolto dagli uffici amministrativi e finanziari dell’Istituzione, il cui supporto ha consentito di gestire una progettualità articolata e complessa. Il riconoscimento dell’Istituzione va inoltre a tutti gli artisti, ai musicisti, ai cantanti, al coro e alle professionalità impegnate nella produzione, il cui lavoro ha contribuito alla realizzazione di un progetto europeo di significativo rilievo culturale e artistico».

BRAVO nasce dalla collaborazione di cinque partner europei: il Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, coordinatore del progetto; la Technological University Dublin, in Irlanda; la Eszterházy Károly Catholic University, in Ungheria; e le realtà italiane CONTEMPORANEA e IDONEUS..



Le produzioni operistiche realizzate in Italia, Irlanda e Ungheria costituiscono il risultato artistico di questo percorso condiviso, nel quale compositori, musicisti, educatori ed esperti delle tecnologie digitali lavorano insieme per valorizzare il patrimonio culturale europeo e sperimentare nuovi modelli educativi attraverso l’opera lirica.

«VISIONARIES rappresenta in modo concreto il valore della cooperazione internazionale e la capacità del Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta di costruire e consolidare una rete di relazioni con istituzioni e partner europei. Coordinare un progetto come BRAVO significa confrontarsi con contesti culturali e formativi diversi, mettere in comune competenze e professionalità e, soprattutto, assumere la responsabilità di una progettualità complessa, articolata tra più Paesi e differenti ambiti disciplinari – dichiara il commissario straordinario del Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta, M° Mauro Visconti –. Il ruolo di capofila affidato al nostro Conservatorio testimonia la capacità dell’Istituzione di operare in un contesto internazionale e di sviluppare produzioni nelle quali dimensione artistica, ricerca, formazione e innovazione tecnologica dialogano tra loro. VISIONARIES è il risultato di questa capacità di fare rete: un’opera nata dalla collaborazione tra compositori, interpreti, musicisti, istituzioni accademiche e partner europei, che trova oggi a Caltanissetta il proprio momento di sintesi e di restituzione al pubblico.

È questa, a mio avviso, una delle funzioni più importanti che un’istituzione AFAM può svolgere: non soltanto produrre cultura, ma creare connessioni, favorire la mobilità delle competenze e costruire occasioni nelle quali il territorio possa confrontarsi con una dimensione autenticamente europea. Il risultato di VISIONARIES dimostra che anche da Caltanissetta è possibile coordinare e realizzare progetti artistici di significativa complessità e di respiro internazionale».



L’appuntamento del 10 ottobre porta così a Caltanissetta il risultato di un percorso artistico e culturale di respiro europeo, nel quale il linguaggio universale della musica diventa strumento di conoscenza, confronto e innovazione. Un progetto che, partendo dalle vite di tre donne capaci di oltrepassare i confini imposti dal proprio tempo, guarda alle nuove generazioni e riafferma la capacità dell’arte di costruire consapevolezza e futuro.

“VISIONARIES celebra tre donne del passato per ispirare nuove visioni del futuro” un messaggio che racchiude il senso dell’intera produzione e che, dal palcoscenico del Teatro Regina Margherita, pone Caltanissetta al centro di un’esperienza di cooperazione culturale europea.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

INFO E CONTATTI

Conservatorio Statale di Musica “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta

Corso Vittorio Emanuele II, 73 – Caltanissetta

Tel. 0934 20078