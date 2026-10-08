Sondaggio politico, Fratelli d’Italia primo partito e pareggio tra le coalizioni

(Adnkronos) –

Fratelli d'Italia primo partito, perfetta parità tra centrosinistra e centrodestra. E' il quadro del sondaggio Emg per il Tg3 Linea notte con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 8 ottobre. Secondo l'ultima rilevazione, nella giornata in cui viene approvata la nuova legge elettorale, le due coalizioni sono appaiate al 42,5%. In calo il campo largo, che cede l'1,3%. Stabile il centrodestra. Nel dettaglio, tra i partiti dell'attuale maggioranza, Fratelli d'Italia – guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni – è ampiamente leader con il 25,4%. Forza Italia è al 7,9%, mentre la Lega è al 7,5%. Noi Moderati si colloca all'1,7%. Nel campo progressista, il Pd della segretaria Elly Schlein è al 20,6%, seguito a distanza dal M5S che vale l'11,8%. Quindi Avs al 5,8%, Italia viva al 2,5%. +Europa all'1,8%. Fuori dalle coalizioni, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci si attesta al 6,5%, in calo dello 0,2%. Il totale del centro è al 4,3% (+0,1%), con Azione di Carlo Calenda al 2,6% e il Partito liberaldemocratico all'1,7%. L'affluenza stimata si ferma al 64%. La fiducia nel governo è al 35% (7% molta, 28% abbastanza). I giudizi negativi sono il 65% (poca fiducia 22%, per nulla 43%). Il sondaggio, con la parità 'virtuale' tra le coalizioni, diventa ancor più attuale se considerato in relazione alla nuova legge elettorale. Nella riforma si prevede il premio che scatta al raggiungimento di almeno il 42% dei voti. Se nessuna lista ottiene il 42% o se l'esito del voto assegna due maggioranze diverse tra Camera e Senato il premio non si attribuisce e per la ripartizione dei seggi vale il proporzionale puro. Tra le conseguenze, in tal caso, c'è quella che nessuno dei candidati delle liste circoscrizionali valide per il premio viene eletto. In sostanza, il premio consiste in 70 seggi alla Camera e 35 seggi al Senato. Se la coalizione che vince supera i 220 seggi alla Camera o i 113 seggi al Senato scatta il tetto e i seggi eccedenti vengono sottratti nella parte proporzionale.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)