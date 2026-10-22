Fausto Terrana (PD): “”La nascita del 4° policlinico della Regione Siciliana a Enna è la sconfitta più pesante di una classe dirigente che ha massacrato questo territorio”

“La nascita del quarto policlinico della Regione Siciliana a Enna è la sconfitta più pesante di una classe dirigente che ha massacrato questo territorio. Lo ha reso irrilevante e inconsistente, spremendolo nelle preferenze al solo fine di accentrare tra pochi i profitti e distribuendo i danni, privandolo nelle risorse e impoverendolo nei servizi”. Lo ha affermato Fausto Terrana, componente dell’assemblea nazionale del Pd e segretario cittadino del Pd a proposito della nascita del 4° Policlinico regionale ad Enna.

Parole politicamente dure, le sue: “Enna si conferma una provincia capace di esprimere una classe politica di un altro livello. Sono certo che consentiranno all’intero centro Sicilia di godere dei benefici del policlinico potenziandone i servizi sanitari. Adesso è necessario rimettere seriamente in discussione la follia di restare satelliti dell’Università di Palermo. Serve – ha concluso – una nuova classe dirigente, completamente rinnovata e in totale discontinuità con il passato.”